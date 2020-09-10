Какое наказание получат директора школ за нарушение карантина

Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не соблюдает правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить за решетку. Фото: pixabay

Руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность за несоблюдение правил карантина.

Министерство образования и науки Украины обратилось с письмом к руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки, сообщили на сайте ведомства.

В случае, если школа продолжает работать в "красной зоне" и не соблюдает правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить за решетку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заподозрили коронавирус: учителя и ученики затравили 8-классника

В общем за нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов. Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти несовершеннолетнего, руководителя учреждения будут наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

Согласно эпидемиологическим исследованиям в Украине отправили в изоляцию 145 с 199 704 классов.Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов."Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов", - сказал Степанов.