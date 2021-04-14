Какими знаниями должны обладать дети перед поступлением в школу фото: Freepic

После запуска Новой украинской школы в 2018 году, первоклассникам не задают домашних заданий и не ставят оценок. Это необходимо для того, чтобы дошкольники смогли адаптироваться к новой учебной среде. Воспитательница Алина Савченко рассказала Gazeta.ua, какими знаниями должны обладать дети, чтобы они могли чувствовать себя комфортно среди сверстников.

"Существует много различных тестов и критериев, определяющих готовность к школе. Все обучение детей базируется на ознакомлении с социумом, природной средой, конструированием, логико-математической связью, развитием речи и культуры общения, физическим развитием. Ребенок должен уметь называть геометрические фигуры, владеть добавлением и вычитанием в пределах 10, иметь развитое логическое мышление, воображение и память", - говорит Алина Савченко.

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Перед поступлением в 1-й класс дети проходят анкетирование, которое необходимо для проверки знаний в различных областях.

"Дошкольники должны знать как минимум названия 5 животных и 5 птиц Украины. Должны делать звуко-буквенный анализ слова, а также иметь навыки чтения. Дети должны знать геометрические фигуры, иметь представление о примерах, задачах, измерения массы и длины. Стоит также знать профессии, правила поведения в социуме и навыки этикета", - добавляет Алина Савченко.

В прошлом году в Киеве сократилось количество первоклассников. Так, 1 сентября 2020 года за парты 429 заведений сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы, а 2019-го их было почти 33 тыс. в 430 школах.