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среда, 10 февраля 2021 11:39

Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
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Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Фото: XDA-Developers
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12

Инсайдеры получили доступ к серии скриншотов операционной системы Android 12. Она получит обновленный дизайн панели уведомлений, фон которой отныне будет непрозрачным.

При этом оттенок может зависеть от выбранной темы оформления. Похожий эффект уже давно знакомый пользователям десктопной ОС Windows 10. Кроме того, все элементы интерфейса получили больший радиус округления по сравнению с действующей ревизией "зеленого робота". Фотографии с такими обновлениями обнародовали на сайте XDA-Developers.

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Отныне меню уведомлений будет уменьшенное количество иконок, благодаря чему они станут большими. Дата и часы изменят местами, а в правом верхнем углу появятся новые индикаторы конфиденциальности. Одной из особенностей Android 12 станет оповещения пользователя о запуске тем или иным приложением камеры или микрофона. Эта функция также будет показывать, какой именно приложение использует эти ресурсы смартфона.

Все модели смартфонов, начиная от Pixel 13 получат доступ к первой бета-версии Android 12. Возможно также появление прошивки на смартфонах Motorola Edge и Edge +, Nokia 5.4, Samsung Galaxy S21 5G, realme 8 и X9, Xiaomi Mi11, Poco F2, а также OnePlus 9 и 9 Pro.

Сама компания Google пока не подтверждала список моделей, которых ждет обновление, а также не раскрывала сроков выхода бета-версии Android 12.

Вскоре Apple представляет новую модель наушников, но с принципиально иной концепции дизайна. Новые AirPods Pro 2 будут более округлый дизайн.

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