  Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров

Компания NielsenIQ на заказ Wargaming создала рейтинг самых популярных игр среди украинских геймеров.
Это 1-е исследование в Украине относительно поведения и предпочтений геймеров, сообщает Ain.
Рейтинг узнаваемости игровых тайтлов возглавили World of Tanks, Minecraft и Dota 2. Полностью рейтинг выглядит так:
Рейтинг популярности игр возглавляют World of Tanks, FIFA 20/21 и Minecraft.
Данные для исследования собирали в декабре 2020 года. Размер выборки составляет около 500 человек. Их отбирали случайным образом среди тех, кто играет в видеоигры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинское приложение - среди самых популярных в США
Игра Red Dead Redemption 2 получила фотореалистичную графику с помощью флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3090. Создателями игры являются изобретатели GTA 5.
Комментарии