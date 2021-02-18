Компания NielsenIQ на заказ Wargaming создала рейтинг самых популярных игр среди украинских геймеров.

Это 1-е исследование в Украине относительно поведения и предпочтений геймеров, сообщает Ain.

Рейтинг узнаваемости игровых тайтлов возглавили World of Tanks, Minecraft и Dota 2. Полностью рейтинг выглядит так:

Автор: Wargaming Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров

Рейтинг популярности игр возглавляют World of Tanks, FIFA 20/21 и Minecraft.

Автор: Wargaming Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров

Данные для исследования собирали в декабре 2020 года. Размер выборки составляет около 500 человек. Их отбирали случайным образом среди тех, кто играет в видеоигры.

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