Какая страна вместе с NASA планирует высадку на Луну

Япония присоединилась к программе NASA по освоению Луны.
Соответствующее решение огласило правительство страны, сообщает Space.com.
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"Мы решили принять участие в этой космической программе, будучи союзником США и имея с ними прочные связи. По моему мнению, Япония внесет вклад в расширение рубежей человечества", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Новая программа освоения Луны получила название Artemis. Высадка астронавтов на Луну запланирована на 2024.
Программа будет состоять из трех этапов: первый - беспилотный полет установленного на SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращения на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. Третий - высадка астронавтов на Луну в 2024 году.
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