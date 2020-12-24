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суббота, 26 декабря 2020 18:47

Как привлечь инвесторов - в Украине создадут фонд для стартапов

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Как привлечь инвесторов - в Украине создадут фонд для стартапов
Средний чек для стартапов может составить до $20 тыс. Фото: pinterest.com

В Мариуполе создадут Фонд стартапов для специалистов со всей Украины.

Соответствующий меморандум подписал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в рамках форума по развитию стартап-экосистемы Востока Украины "EAST COAST: IT Investment Forum".

Проект будет помогать стартаперам привлечь средства из городского бюджета, фондов и от частных инвесторов, сообщают в пресс-службе USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины".

"Чтобы быть более уверенным в инвестировании в стартапы, инвесторам нужна информация, которая может помочь им адекватно оценить инвестиционный бизнес и принять лучшее решение. Мы считаем, что создание "Impact Tech Fund" может помочь в этом, поскольку это механизм, который помогает обеспечить непрерывный поток новых возможностей развития на востоке Украины ", - сказал директор проекта Майкл Пиллсбери.

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Проект поможет в развитии украинского ІТ-сферы. Средний чек для стартапов может составить до $20 тыс.

"Стартапы на ранних стадиях нуждаются в инвестициях. Мы должны нарастить критическую массу молодых инновационных команд. Любой стартап - это своего рода эксперимент. Предлагаем инвесторам поддержать наши стартапы на ранних стадиях. Только за последний год мы создали двадцать новых стартапов. Этим Меморандумом мы посылаем сигнал международным фондам, ведь Мариупольская городская власть уже готова вкладывать деньги в эти стартапы", - рассказал исполнительный директор SocialBoost Виктор Гурский.

Минцифры запустило платформу с информацией об украинских ІТ-компаниях. Этот инструмент упростит поиск данных для стартаперов и инвесторов.

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26
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