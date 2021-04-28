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среда, 28 апреля 2021 16:28

Как подготовиться к ВНО за месяц

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21 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания. В этом году она продлится до 15 июня. Поэтому выпускники все активнее и сосредоточеннее готовятся к сдаче тестов.

Gazeta.ua подготовила подборку способов по успешной подготовке к ВНО за месяц.

Автор: kurs.if.ua
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1. Проанализируйте тестовые задания.

В прошлом году Александр Люклян стал самым успешным участником ВНО. Сдавал тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, английскому языку.

"Каждый год на ВНО подают схожие задания. Если пройти несколько тестов прошлых лет, вы обязательно заметите эту тенденцию. 90 процентов задач можно угадать заранее. Например, ежегодно на ВНО по украинскому языку выносят ударения, лексические ошибки, типы односоставных предложений, виды подчиненных предложений, числительные, фразеологизмы, упрощение согласных, прямую речь и большую букву ", - говорит Gazeta.ua Александр Люклян.

2. Будьте системными.

Выпускник Александр, котрый получил 795 баллов из 800 возможных, советует готовиться к ВНО каждый день.

"Каждый день я отдыхал вечером, но делать полноценные выходные мне не нравилось. Поэтому популярное мнение о важности дней отдыха кажется несколько преувеличенным. К ВНО можно подготовиться за месяц или два", - рассказал он.

3. Запомните полезные лайфхаки.

Ежегодно в формате ВНО по украинскому подают задания на определение правильного ударения. Для того, чтобы сориентироваться стоит запомнить полезный лайфхак.

"Для того, чтобы упростить процесс, можно изучать слова с помощью рифм. Например, грабли - корабли. Или существует тенденция, что все окончания на -ти и -ие, будут ударных. Речь идет о таких словах как подмести, занести, принести, чтение, познание, изгнание", - подчеркнул Александр Люклян.

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4. Делайте акцент на изучение основных тем.

Преподавательница английского и украинского языков Юлия Нечипоренко советует выпускникам обращать внимание на сложные темы.

Нужно сосредотачиваться на основных темах. Например, одним из самых популярных заданий ВНО по украинскому языку является определение типов сложных предложений и связей между ними. Не стоит обходить морфологию. Ежегодно подают задания на определение частей речи и их правописания.

5. Учите лексику. Это залог успешной сдачи английского.

Експертка убеждена, что основной акцент в английском языке стоит делать на изучение лексики.

"Если вы ее не знаете, то трудно рассчитывать на высокий балл. Но, как известно, лексика без грамматики не срабатывает. Поэтому это сочетание может дать хороший результат. Изучайте за месяц больше слов. Половина заданий по английскому - это reading tasks. То есть задача на понимание текста. В конце тестирования вы пишете собственное высказывание, что также требует оперирование лексикой ", - говорит Gazeta.ua Юлия Нечипоренко.

В этом году обязательные предметы ВНО будут сдавать 318 тыс. 946 человек. Так, на украинский язык и литературу записались 208 тыс. 44 участника, на историю Украины - 247 тыс. 109 участников, на математику - 242 тыс. 834 участника.

Автор: Алёна Лищук
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