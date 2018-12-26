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среда, 26 декабря 2018 12:02

Как невесомость влияет на астронавтов

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Как невесомость влияет на астронавтов
После возвращения на Землю астронавты проходят процедуру реабилитации. Фото: NASA

Невесомость негативно влияет на человека в случае длительного отсутствия гравитации.

После возвращения на Землю астронавты проходят процедуру реабилитации. В астронавтов наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем и пространственным осознанием, рассказывают в NASA.

С подобными проблемами после длительного времени на орбите столкнулся астронавт аэрокосмического агентства NASA Дрю Фейстел, который вернулся на Землю после работы на Международной космической станции.

Процесс своей мучительной адаптации к гравитации астронавт изложил в Twitter. На видео показал, как ему приходится в буквальном смысле заново учиться ходить.

На видео астронавта просят пройти по прямой линии с закрытыми глазами. То, что обычный человек делает без проблем, для астронавта, который побывал на орбите является трудной задачей, потому что в этот момент чувствует головокружение и дезориентацию.

"Вот так, с пятки на носок и с закрытыми глазами я ходил после 197 дней на Международной космической станции", - написал Фейстел в Twitter.

Все члены экипажа Международной космической станции ежедневно проводят 2:00 физических тренировок: бег по беговой дорожке, велотренажер, приседания и прочее. Физнагрузки выполняют для того, чтобы минимизировать потерю мышечной и костной ткани, пока люди находятся в условиях микрогравитации.

На Международной космической станции нашли папку с уникальными материалами. В ней были дискеты оставленные первым экипажем 20 лет назад. Находку обнаружил немецкий астронавт и командир МКС Александр Херст.

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