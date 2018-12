Как невесомость влияет на астронавтов

Невесомость негативно влияет на человека в случае длительного отсутствия гравитации.

После возвращения на Землю астронавты проходят процедуру реабилитации. В астронавтов наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем и пространственным осознанием, рассказывают в NASA.

С подобными проблемами после длительного времени на орбите столкнулся астронавт аэрокосмического агентства NASA Дрю Фейстел, который вернулся на Землю после работы на Международной космической станции.

Процесс своей мучительной адаптации к гравитации астронавт изложил в Twitter. На видео показал, как ему приходится в буквальном смысле заново учиться ходить.

На видео астронавта просят пройти по прямой линии с закрытыми глазами. То, что обычный человек делает без проблем, для астронавта, который побывал на орбите является трудной задачей, потому что в этот момент чувствует головокружение и дезориентацию.

"Вот так, с пятки на носок и с закрытыми глазами я ходил после 197 дней на Международной космической станции", - написал Фейстел в Twitter.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh