К Земле приближается астероид гигантских размеров

Астероид гигантских размеров приближается к Земле Фото: Дзеркало тижня

Астероид 2000 QW7 приблизится к Земле 14 сентября в 7:54 утра.

Небесное тело пролетит мимо нашей планеты со скоростью 23 тыс. км/ч, на расстоянии 5,3 млн км. от Земли, передает CNN.

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В NASA считают, что астероид не будет представлять угрозы для Земли. Однако исследователи будут следить за ним.

2000 QW7 имеет диаметр от 290 м до 650 м. К примеру, самое высокое здание в мире - Бурдж Халифа в Дубае - имеет высоту 828 м. Второе самое высокое сооружение - Шанхайская башня - 632 м.

12 августа NASA предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1, который по своим размерам больше египетской пирамиды Хеопса.