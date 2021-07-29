К Земле летит гигантский астероид: чем угрожает планете

Космическое тело будет лететь со скоростью 48,5 тыс. км/ч. Фото: pixabay.com

Мимо Земли пролетит огромный астероид 2019 YM6, который максимально приблизится к планете 31 июля.

Диаметр космического камня составляет примерно 100-230 м, сообщает национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса.

"Скорость движения космического тела достигает 48,5 тысячи километров в час. В то же время расстояние от него до нашей планеты будет равно 6,87 миллиона километров", - говорится в сообщении.

Ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

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25 июня астероид размером с два футбольных поля максимально приблизился к Земле. Космическое тело NY65 диаметром более 228 м впервые обнаружили в июле 2010 года и тех пор вели наблюдение. Скорость полета астероида относительно Земли составляла 13,35 км/с, или 13,3 тыс. км/ч.