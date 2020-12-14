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понедельник, 14 декабря 2020 14:19

Из-за большого количества заявок от ФЛП, "Дія" плохо работает

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Из-за большого количества заявок от ФЛП, &quot;Дія&quot; плохо работает
В приложении "Дія" технические проблемы. Фото:скриншот

В работе приложения "Дия", через который можно оставить заявку на выплату компенсаций, возможны задержки из-за рекордной активности пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дии". Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в "Дии", - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что все смогут воспользоваться услугой, поскольку она действует до 31 декабря.

Портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства. Объем востребованной помощи уже достиг более 40 млн грн. За первые 10 ч. работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.

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