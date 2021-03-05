Изобрели новое устройство для скрепления листов фото: ABC

5 марта 1868 года английский изобретатель Джордж Макгилл запатентовал степлер - устройство для оперативного скрепления листов бумаги металлическими скобами. Характерным отличием степлера стало сквозное скрепление.

С тех пор, как появилась бумага, люди пытались найти способы связать эти листы бумаги между собой, чтобы можно было сформировать более длинные документы. Изобретательные люди использовали для этого клей, ленты и воск.

1866 года изобретатель Джордж Макгилл получил патент на приспособление для скрепления латунных листов - предшественника нынешних металлических скоб. Именно 5 марта 1867 года считается официальным Днем рождения степлера - устройства для скрепления листов бумаги специальными скобами.

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1914 года степлер появился в американских офисах. В компаниях установили норму - один степлер на 500 сотрудников. К каждому устройству приставляли оператора, который заменял скобы и следил за его исправностью.

Настоящий прорыв в истории степлера произошел в конце 1930-х годов, когда фирма Swingline разработала и выпустила устройство, в котором открывалась верхняя крышка желоба. С тех пор конструкция степлеров оставалась практически неизменной, менялся только их дизайн.

1 марта 1873 года появилась первая печатная машинка Remington. Родоначальник устройства, который поставили на серийное производство, - американский изобретатель Кристофер Шоулз. История первой печатной машинки началась в июне 1868-го. Тогда Шоулз вместе с типографщиком Самуэлем Сулли запатентовали устройство Type-Writer.