Из космоса показали, как цветет Балтика

Балтийское море показали во время цветения из космоса.

Изображение сделал спутник Landsat-8, сообщает NASA.

Специалисты NASA объясняют, что течения поднимают питательные вещества из глубин, и фитопланктон следует по направлению водного вихря.

"Море состоит из водоворотов, но обычно они незаметны, так как человеческий глаз не видит движения воды. Когда мы смотрим на фото, то видим результат, но не можем определить, что и в каком направлении движется. Водовороты можно увидеть, если в них попадает другая субстанция, например, вода с более высокой или низкой температурой или вода другого цвета. В данном случае мы видим воду с различным количеством сине-зеленых водорослей", - говорит ученый Тармо Соомере.

Striking plumes of blue and green seawater rich with blooms of phytoplankton were captured churning off the Alaskan coast in the Chukchi Sea by our @NASAEarth-observing satellite on June 18. Take a look: https://t.co/kwpBCAWCLE pic.twitter.com/2RhXDrmr1X