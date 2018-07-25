Из космоса показали, как цветет Балтика

Балтийское море показали во время цветения из космоса. Фото: NASA

Балтийское море показали во время цветения из космоса.

Изображение сделал спутник Landsat-8, сообщает NASA.

Специалисты NASA объясняют, что течения поднимают питательные вещества из глубин, и фитопланктон следует по направлению водного вихря.

"Море состоит из водоворотов, но обычно они незаметны, так как человеческий глаз не видит движения воды. Когда мы смотрим на фото, то видим результат, но не можем определить, что и в каком направлении движется. Водовороты можно увидеть, если в них попадает другая субстанция, например, вода с более высокой или низкой температурой или вода другого цвета. В данном случае мы видим воду с различным количеством сине-зеленых водорослей", - говорит ученый Тармо Соомере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA показали впечатляющее космическое селфи

Striking plumes of blue and green seawater rich with blooms of phytoplankton were captured churning off the Alaskan coast in the Chukchi Sea by our @NASAEarth-observing satellite on June 18. Take a look: https://t.co/kwpBCAWCLE pic.twitter.com/2RhXDrmr1X — NASA (@NASA) 18 июля 2018 г.

По словам Соомере, скорость воды в таких водоворотах небольшая, например, паромы их могут не заметить. Балтийское море и весь океан полны таких водоворотов.

"В Балтийском море постоянно возникают десятки водоворотов. Они появляются, исчезают, соединяются друг с другом или разбиваются о берег", - добавил ученый.

Фото туманности в созвездии "Карина" южного полушария опубликовали американские астрономы. Туманность находится на расстоянии в 20 тыс. Световых лет от Земли. Эффект фейерверка возник из-за образования звезд в одинаковое время, но все они отличаются по массе, температуре и цветом.