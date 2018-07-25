Из космоса показали, как цветет Балтика

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 2970
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1467
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2817
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 540
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6732
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 675
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3141
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3340
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
25
4
10
8
&quot;Умер бы ради находки&quot;: в янтаре обнаружили уникальную вещь
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Видео
Все видео
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
Астронавты приземлились на Луну
Астронавты приземлились на Луну
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4527
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 909
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4608
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3699
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27262
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2142
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 18:16

Из космоса показали, как цветет Балтика

  Комментировать
Из космоса показали, как цветет Балтика
Балтийское море показали во время цветения из космоса. Фото: NASA

Балтийское море показали во время цветения из космоса.

Изображение сделал спутник Landsat-8, сообщает NASA.

Специалисты NASA объясняют, что течения поднимают питательные вещества из глубин, и фитопланктон следует по направлению водного вихря.

"Море состоит из водоворотов, но обычно они незаметны, так как человеческий глаз не видит движения воды. Когда мы смотрим на фото, то видим результат, но не можем определить, что и в каком направлении движется. Водовороты можно увидеть, если в них попадает другая субстанция, например, вода с более высокой или низкой температурой или вода другого цвета. В данном случае мы видим воду с различным количеством сине-зеленых водорослей", - говорит ученый Тармо Соомере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA показали впечатляющее космическое селфи

По словам Соомере, скорость воды в таких водоворотах небольшая, например, паромы их могут не заметить. Балтийское море и весь океан полны таких водоворотов.

"В Балтийском море постоянно возникают десятки водоворотов. Они появляются, исчезают, соединяются друг с другом или разбиваются о берег", - добавил ученый.

Фото туманности в созвездии "Карина" южного полушария опубликовали американские астрономы. Туманность находится на расстоянии в 20 тыс. Световых лет от Земли. Эффект фейерверка возник из-за образования звезд в одинаковое время, но все они отличаются по массе, температуре и цветом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из космоса показали, как цветет Балтика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами россиян

Махно умер после митинга против фашистов

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 2 Просмотров: 576632
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 245565
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 150880
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 53873
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 35365
Наука
Последствия будут катастрофическими - специалист рассказала о влиянии потепления в Украине
Последствия будут катастрофическими - специалист рассказала о влиянии потепления в Украине
 Просмотров: 1710
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
 Просмотров: 261
На Луне может появиться экипажная база
На Луне может появиться экипажная база Просмотров: 234
Младенцы умерли из-за виагры
Младенцы умерли из-за виагры Просмотров: 3888
Разработали материал, который станет убийцей пластиковых пакетов
Разработали материал, который станет убийцей пластиковых пакетов Просмотров: 3186
Больше всего комментируют
13
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
13
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
7
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 1359
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua