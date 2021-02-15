  Исследователи наткнулись на уникальную находку под ледником

Ученые обнаружили живые организмы под антарктическим шельфовым ледником на глубине 900 метров. На такую находку они наткнулись на юго-востоке моря Уэдделла.
Исследователи хотели получить керн осадка с морского дна. Но образцы они так и не смогли получить, поскольку наткнулись на подводный камень, информирует The Guardian.
Кадры с видеокамеры, которую опустили в скважину, показали, что на поверхности подводного валуна росли живые организмы.
"Это довольно странно. Мы бы никогда не взялись за поиски подобной жизни, поскольку даже не могли предположить, что она существует", - говорит морской биогеограф с Антарктической службы Великобритании Хью Гриффитс.
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Во время исследований морской флоры и фауны Антарктиды уже проявляли некоторые микроорганизмы. Речь идет о рыбах, червей и медуз, которые жили под шельфовые ледники. Но впервые ученые нашли "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться тем, что проплывает мимо.
На снимках подводного валуна видно, что на нем живут как минимум два типа губок. Одни имеют длинный стебель, переходящий в шляпку. На скале растут и другие организмы, которые могут оказаться трубчатыми червями или стебельчатых ракушками.
Изолированное скопление валунов расположено в 500 метрах под основанием шельфового ледника и в 260 км от ближайшей открытой воды.
"Это безусловно дальнее место проживания в шельфовом леднике. Эти организмы крепятся на камни и питаются только в том случае, если что-то проплывает мимо. Было настоящим шоком найти их там, но мы не можем исследовать организмы через их расположения. Мы даже не знаем, являются найденные организмы новым видом. Они безусловно живут в самом труднодоступном и неожиданном месте ", - сказал Хью Гриффитс.
Астронавту удалось зафиксировать природное явление, которое называется сирокко. Он это сделал на борту Международной космической станции.
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