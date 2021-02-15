Ученые обнаружили живые организмы под антарктическим шельфовым ледником на глубине 900 метров. На такую ​​находку они наткнулись на юго-востоке моря Уэдделла.

Исследователи хотели получить керн осадка с морского дна. Но образцы они так и не смогли получить, поскольку наткнулись на подводный камень, информирует The Guardian.

Автор: The Guardian Исследователи наткнулись на уникальную находку под ледником

Кадры с видеокамеры, которую опустили в скважину, показали, что на поверхности подводного валуна росли живые организмы.

"Это довольно странно. Мы бы никогда не взялись за поиски подобной жизни, поскольку даже не могли предположить, что она существует", - говорит морской биогеограф с Антарктической службы Великобритании Хью Гриффитс.

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Во время исследований морской флоры и фауны Антарктиды уже проявляли некоторые микроорганизмы. Речь идет о рыбах, червей и медуз, которые жили под шельфовые ледники. Но впервые ученые нашли "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться тем, что проплывает мимо.

Автор: The Guardian Исследователи наткнулись на уникальную находку под ледником

На снимках подводного валуна видно, что на нем живут как минимум два типа губок. Одни имеют длинный стебель, переходящий в шляпку. На скале растут и другие организмы, которые могут оказаться трубчатыми червями или стебельчатых ракушками.

Изолированное скопление валунов расположено в 500 метрах под основанием шельфового ледника и в 260 км от ближайшей открытой воды.

"Это безусловно дальнее место проживания в шельфовом леднике. Эти организмы крепятся на камни и питаются только в том случае, если что-то проплывает мимо. Было настоящим шоком найти их там, но мы не можем исследовать организмы через их расположения. Мы даже не знаем, являются найденные организмы новым видом. Они безусловно живут в самом труднодоступном и неожиданном месте ", - сказал Хью Гриффитс.

Астронавту удалось зафиксировать природное явление, которое называется сирокко. Он это сделал на борту Международной космической станции.