IPhone получит новую функцию фото: ixbt.com

В сети появились новые подробности об iPhone 13. Важным нововведением станет поддержка функции всегда включенного экрана - Always-On Display.

Отныне на дисплей можно будет выводить часы и индикатор заряда аккумулятора. На нем также будут отображаться иконки разных сообщений, докладывает Engadget.

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Такая же функция есть у смартфонов под управлением Android. Кадровая частота дисплеев iPhone 13 составит 120 Гц. В iPhone 12 компания отказалась от этой технологии из-за большого расхода заряда аккумулятора, но iPhone 13 приписаны энергоэффективные дисплеи, созданные по технологии LTPO.

Камеры iPhone 13 станут лучше снимать в темноте. Появится автоматический режим астрофотографии и портретной видеосъемки как в Galaxy S21.

Инсайдеры получили доступ к серии скриншотов операционной системы Android 12. Она получит обновленный дизайн панели уведомлений, фон которой отныне будет непрозрачный.