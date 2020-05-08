Instagram работал с перебоями

Instagram плохо работал по всему миру. Фото: pexels.com

Масштабный сбой произошел в работе Instagram.

Его также почувствовали в Киеве, сообщает Downdetector.

Проблемы в работе соцсети зафиксировали ночью, с 01:00 до 02:00 час по киевскому времени.

7% проблем были связаны с публикацией постов, 10% жалоб касались сториз, а 82% - ленты.

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Жалобы поступали из США, Великобритании, Австрии и других стран.

Предыдущий масштабный сбой в работе Instagram произошел 29 апреля.

В Twitter произошел масштабный сбой, который повлиял на работу соцсети по всему миру. Так на неполадки жаловались пользователи 4 континентов.