Инсайдеры анонсировали выход новых гаджетов Apple фото: itc.ua

Проверенные инсайдеры Джон Проссер и LeaksApplePro рассказали, какие гаджеты Apple представит в следующем месяце.

По их мнению, в марте американский производитель запланировал провести большую презентацию, на которой может показать минимум 3 устройства, информирует HitechNews.

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Среди новинок может быть планшет iPad Pro. Его оснастят 12,9-дюймовым mini LED экраном. Работать он может на базе процессора Apple A14 Bionic с поддержкой 5G. Его внешний вид будет идентичный нынешнему iPad Pro.

В марте могут появиться беспроводные наушники AirPods и трекер AirTag. Первые могут иметь обновленный дизайн с укороченной ножкой.

Укрзализныця планирует внедрить Wi-Fi-доступ к интернету в пассажирских поездах.