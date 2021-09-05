Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Основатель и глава американской компании SpaceX Илон Маск провел экскурсию по заводу корпорации для внука и правнука украинского инженера и авиаконструктора Сергея Королева.
Встреча состоялась 3 сентября. Об этом сообщил Андрей Ковалев на своей странице в Instagram.
Маск показал им офис компании в Калифорнии и почти час пообщался с ними лично.
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"Невероятно благодарен Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon", - написал Андрей Ковалев.
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Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. СССР запустил первый искусственный спутник Земли именно под его руководством. Кроме того, он контролировал выведение на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.
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