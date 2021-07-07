Илон Маск показал видео приземления ракеты Falcon

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon.
За два часа видео опубликованное в Twitter просмотрели 1,5 млн раз.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130 состоялся в мае.
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High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021
В мае этого года Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Такое признание сделал во время юмористической программы Saturday Night Live, на которую его пригласили ведущим.
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