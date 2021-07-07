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среда, 07 июля 2021 23:06

Илон Маск показал видео приземления ракеты Falcon

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Илон Маск показал видео приземления ракеты Falcon
Запуск ракеты состоялся в мае. Фото: Reuters

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео приземления ракеты-носителя Falcon.

За два часа видео опубликованное в Twitter просмотрели 1,5 млн раз.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130 состоялся в мае.

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В мае этого года Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Такое признание сделал во время юмористической программы Saturday Night Live, на которую его пригласили ведущим.

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Дата
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