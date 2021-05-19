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среда, 19 мая 2021 10:31

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

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19 мая 1997 года американская компания Hewlett-Packard выпустила свой первый портативный компьютер. Он работал под операционной системой Windows CE.

В сегменте Hewlett-Packard такая модель конкурировала с довольно популярным Psion Series 5. Однако часть подобных устройств на рынке была достаточно мала. Клавиатурные персональные компьютеры были достаточно мощными, имели большие возможности по расширению функциональности. Разрешение экрана составляло 480x240 пикселей и выше.

Автор: wikipedia.org
  Первый компьютер Hewlett-Packard работал под операционной системой Windows CE
Первый компьютер Hewlett-Packard работал под операционной системой Windows CE

Часто попадались модели с цветным сенсорным экраном. Однако большой вес и габариты стали самыми серьезными недостатками. Конкурировать на равных с легкими и компактными устройствами под управлением Palm OS они не могли.

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Hewlett-Packard является мировым поставщиком основных технологий для корпоративных заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса.

Одним из первых клиентов компании Hewlett-Packard стала студия Уолта Диснея, которая приобрела восемь осцилляторов Model 200B для тестирования системы стереофонического звука, что использовали при работе над лентой "Фантазия".

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Дата
19
мая

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

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