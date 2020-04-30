Google запустил бесплатное приложение для видеоконференций

Google запустил конкурента Zoom. Фото: IT

Google сделал свою услугу бизнес-видеоконференцсвязи бесплатной для всех пользователей,

Google Meet ранее был зарезервирован для подписчиков премиальных подписок G Suite для предприятий, сообщает блог Google.

"Meet будет доступна всем пользователям по всему миру, чтобы люди во всех сферах жизни могли общаться друг с другом и более эффективно поддерживать связь во время пандемии", - заявил вице-президент G Suite Хавьер Солтаро.

В Google сообщили, что "вложили года в создание Meet и надежного решения для видеоконференций, которому доверяют школы, правительства и предприятия по всему миру".

Людям нужно будет использовать или создавать бесплатные учетные записи Google для участия в собрании, которые будут ограничены 60-минутным временем, которое вступит в силу с конца сентября.

Бесплатный доступ будет постепенно внедряться в ближайшие недели. По данным Google, около шести миллионов предприятий и организаций, от больниц и банков в производственных и складских помещений, используют G Suite, уже имеют доступ к видеоконференций Meet.

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Компания Google усиливает конкуренцию с Zoom, который расцвел во время карантина, поскольку люди чаще общаются онлайн во время пандемии.