Google закрывает свой музыкальный сервис

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 900
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 693
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1359
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5616
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
3
3
14
20
9
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Видео
Все видео
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4023
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 378
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 08:33

Google закрывает свой музыкальный сервис

  Комментировать
Google закрывает свой музыкальный сервис
Закрывают Google Play

Компания Google до конца года закроет свой музыкальный потоковый сервис Play Music.

Пользователям взамен предлагают перейти в YouTube Music, сообщают в блоге Google.

"Пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисов. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много сообщений в течение этого года до тех пор, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music ", - уточнили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google Chrome научится говорить

Компания Waymo, филиал Google, разрабатывает автопилоты, инвестирует около $ 14 млн. d производство беспилотников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google закрывает свой музыкальный сервис». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 2 Просмотров: 23015
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 21114
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 15048
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 13374
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 10863
Програмы
Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска
Специальный сайт позволяет немного побыть ребенком Илона Маска Просмотров: 90
В приложении "Дия" появился новый документ
В приложении "Дия" появился новый документ Просмотров: 180
Instagram вводит новую функцию, чтобы бороться с травлей в интернете
Instagram вводит новую функцию, чтобы бороться с травлей в интернете Просмотров: 54
Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения "Дія"
Минцифры отрицает утечку персональных данных из приложения "Дія" Просмотров: 135
Google создал креативный дудл ко Дню матери
Google создал креативный дудл ко Дню матери Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 117
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua