Google закрывает свой музыкальный сервис

Закрывают Google Play

Компания Google до конца года закроет свой музыкальный потоковый сервис Play Music.

Пользователям взамен предлагают перейти в YouTube Music, сообщают в блоге Google.

"Пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисов. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много сообщений в течение этого года до тех пор, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music ", - уточнили в компании.

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