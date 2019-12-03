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среда, 04 декабря 2019 07:25

Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека

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Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека
У свиней хотят вырастить поджелудочные железы человека Фото: agro.guide

Японские ученые подали в правительство заявку на проведение эксперимента по выращиванию у свиней человеческих поджелудочной железы.

Исследование возглавит профессор университета Мэйдзи Хироси Нагасима, сообщает NHK World.

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Ученые хотят генетически модифицировать оплодотворенные яйцеклетки свиней, чтобы те потеряли способность к созданию поджелудочной железы.

После в яйцеклетки подсаживают индуцированные плюрипотентные стволовые клетки человека. В конце их снова поместят в матки свиней.

Правительство Нидерландов выплатит до 150 евро фермерам за каждую уничтоженную свинку.

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Дата
04
декабря

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