Генетики хотят вырастить у свиней поджелудочные железы человека

Японские ученые подали в правительство заявку на проведение эксперимента по выращиванию у свиней человеческих поджелудочной железы.
Исследование возглавит профессор университета Мэйдзи Хироси Нагасима, сообщает NHK World.
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Ученые хотят генетически модифицировать оплодотворенные яйцеклетки свиней, чтобы те потеряли способность к созданию поджелудочной железы.
После в яйцеклетки подсаживают индуцированные плюрипотентные стволовые клетки человека. В конце их снова поместят в матки свиней.
Правительство Нидерландов выплатит до 150 евро фермерам за каждую уничтоженную свинку.
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