Фиолетовая кукуруза, которую селекционируют в Винницкой области, станет спасителем от болезней

Фиолетовая кукуруза стала новинкой для аграриев. Хотя сорт еще проходит исследования, но он уже у всех на слуху и наделал шума среди аграриев. Ученые штата Иллинойс и Университета Чжэцзян в Китае доказали, что сложные фитохимические вещества в различных новых штаммах фиолетовой и красной кукурузы могут уменьшить воспаление и улучшить чувствительность к инсулину. Такая кукуруза полезна людям больным сахарным диабетом. А исследования на грызунах показали, что грызуны, которые ели фиолетовую кукурузу не имели ожирения и чувствовали себя лучше чем те, что ели обычный корм.

Исследования продолжаются но что приятно, на Винниччине есть местный селекционер Михаил Нагорняк , который еще в 2015 году начал работу по выведению фиолетовой сладкой кукурузы с улучшенными вкусовыми качествами.

По данным ученых потребность взрослого человека в сахарной кукурузе - 34 кг в год

- Расскажите, как вам пришла такая идея, почему именно фиолетовая кукуруза?

- С товарищем выращивали сладкую кукурузу, поэтому начал интересоваться ее разновидностями. И обнаружил, что лечебная фиолетово-красная кукуруза почти вся зерновая, поэтому варить ее нужно 2 часа, а овощных сортов, чтобы готовить до 10 мин. очень мало. Поэтому, консультируясь с учеными из Винницкого национального аграрного университета и специалистами компании Мнагор поставил цель, создать абсолютно новый украинский продукт — сладкую, вкусную и полезную фиолетовую кукурузу.

А в 2017 году мировое научное сообщество потрясла новость, что фиолетово-синяя кукуруза, лечит от сахарного диабета 2-го типа и других болезней. Ее уникальные лечебные свойства еще изучаются, но что интересно у Европейских производителей таких сортов нет, поэтому мы можем уже в 2023 году, после прохождения всех сертификаций, поставлять продукцию в ЕС.

- Главная проблема отечественного аграрного дела - сырьевое производство. Вы планируете делать готовый продукт?

- Выведение на Винниччине нового сорта сладкой фиолетовой кукурузы во взаимодействии с научными и перерабатывающими предприятиями будет иметь колоссальное социальное значение.

По данным ученых потребность взрослого человека в сахарной кукурузе - 34 кг в год

- Как планируете оздоровить украинцев благодаря выведенному новому сорту? Ставите какую-то цель для себя?

- Планируем поставлять сладкую фиолетовую кукурузу в детские сады и школы-интернаты с профилактической лечебной целью, как социальная программа, в размере 15 тыс. початков с 1 га, на сумму 75 тыс. грн. Для наших детей и государства готов это делать бесплатно.

По данным ученых потребность взрослого человека в сахарной кукурузе - 34 кг в год

- Какой социальный эффект это научное открытие будет иметь место для украинского села?

- Селекция нового уникального сорта и производство его семян будет иметь хороший экспортный потенциал и сразу приведет к созданию рабочих мест. А возможность в частных хозяйствах производить и в дальнейшем переделывать (замораживать) продукцию будет иметь колоссальный социальный эффект, гарантированный сбыт продукции, выращенной на собственном огороде.

По данным ученых потребность взрослого человека в сахарной кукурузе - 34 кг в год. Фиолетовая кукуруза уникальное лекарственное овощное растение для диетического питания, рекомендуемая при запорах, болезнях печени, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и благодаря новейшим исследованиям — диабета 2-го типа.