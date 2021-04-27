Facebook создаст плеер для подкастов фото: ITC.ua

Соцсеть Facebook создаст собственный плеер для подкастов. Он будет работать отдельно от мини-плеера Spotify, который уже встроили в приложение 26 апреля.

Авторы смогут распространять собственные шоу в Facebook. Плеер может работать через RSS или подкастеры получат возможность загружать выпуски, сообщает The Verge.

Более 170 млн людей подключаются к страницам таких шоу, более чем 35 млн являются членами фан-групп вокруг них. Кроме того, подкасты все еще является продуктом, который основан на рекламе. Facebook может собирать данные о шоу, слушателях и направлять на них собственную рекламу.

Официальный выход Facebook в пространство подкастов означает, что почти все технические гиганты, учитывая Apple, Google и Amazon, запускают собственные продукты.

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Социальная сеть Instagram представила новую функцию. Теперь пользователи смогут скрывать оскорбительные сообщения. Включить функцию можно по желанию.