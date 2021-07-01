Электронный кабинет поступающего 2021: как зарегистрироваться

Подать заявление для вступления нужно через интернет. Фото: Pexels

В 2021 году абитуриенты подают заявления через электронные кабинеты.

Регистрация началась 1 июля. Для регистрации электронного кабинета нужно зайти на сервис Osvitavsim. Там можно зарегистрировать три отдельные кабинеты:

Кабинет 1: Для вступления с сертификатом ВНО по окончании 11 класса для поступления на бакалавра, магистра медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений.

Кабинет 2: Для вступления с сертификатом единого вступительного испытания или единого вступительного экзамена на основе диплома бакалавра. Этот кабинет нужно выбрать для поступления на магистратуру.

Кабинет 3: Для поступления на основе образовательной профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста или образовательного степени младшего бакалавра. Этот кабинет нужно выбирать для вступления на бакалавра после колледжа или техникума.

На портале нужно указать адрес электронной почты. Она будет логином для входа. На электронный адрес придет письмо для активации доступа в кабинет.

Для регистрации электронного кабинета нужно внести данные одного из сертификатов ВНО - номер, пин-код и год получения и серию, номер и средний балл приложения свидетельства о среднем образовании.

После активации электронного кабинета нужно указать контактный номер телефона поступающего, цветную фотографию поступающего 3х4 см и фотокопию приложения к свидетельству о полном общем среднем образовании.

Файлы нужно загружать в формате jpg, jpeg или png. Максимальный размер файла не должен превышать 1 Мб. В приемных комиссиях для помощи абитуриентам создают специальные консультационные центры.

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После подачи первого заявления внести изменения в электронный кабинет будет невозможно. Стоит убедиться, что все данные правильны.

Изменить средний балл после подачи первого заявления можно только обратившись напрямую к учебному заведению, где зарегистрировали первое заявление.

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов для поступления в вузы. Е-кабинеты можно зарегистрировать по сертификатам ВНО или по диплому младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра и магистра. Прием заявлений будет осуществляться в течение 14-23 июля.