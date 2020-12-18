Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  

Что подарить на День святого Николая и Новый год? Фото: afisha.lutsk.ua



Накануне новогодних праздников появляется много вопросов. Как выбрать подарок? На что обращать внимание? Это довольно хлопотное работа, но если внимательно прислушаться к своему окружению, то она доставит одно удовольствие, - рассказала Gazeta.ua экспертка по этике Наталья Рудник. Она объяснила как выбрать подарки ребенку, любимым, пожилым людям, коллегам и руководству. Также насколько обертка влияет на впечатление человека и что делать, если подарок не понравился.

В первую очередь он должен дарить эмоции. Рекомендую подходить к этому вопросу серьезно. Наблюдайте за потребностями человека, за его предпочтениями. Иногда мы и не замечаем, как люди сами говорят о своих желаниях. Если быть внимательным, можно выбрать точный подарок. Например, подруга обмолвилась, что имеет старую сумку. Мама заговорила об отдыхе в Карпатах. Такие мелочи стоит запоминать, а еще лучше записать. Надеяться на то, что наступит праздник и вы все вспомните - плохая идея. Пишите заметки, потому что, рано или поздно, будет какой-то праздник и эта информация пригодится.

За сколько дней до праздника нужно покупать подарки?

Чем раньше продумаете детали, тем лучше получится подарок. Для родных и друзей выбирайте взвешенно. Бутылку шампанского и цветы, можно подарить человеку с которой знаком неделю. Для близких планируйте подарок за полгода. Если вы планируете дарить элементы одежды, обувь, вещи с которыми можно прогадать, рассчитайте время. Ибо, если вещь не подойдет человеку, его можно вернуть на срок до двух недель с момента покупки. Если вы затрудняетесь с выбором подарка, то лучше, чтобы он был у вас на руках за неделю или 10 дней. Ибо могут возникнуть разные ситуации - в магазине не будет нужного размера, задерживается доставка или у вас нет времени забрать его на почте. Не тяните до последнего.

Что подарить любимым?

Любимым легче выбирать подарок. Когда имеешь отношения с человеком, понимаешь его приземленные потребности. Это может быть все что угодно. От предметов быта до личных вещей. Любимый человек, это универсальный подопытный. Вы можете понять какая будет реакция. Некоторые люди не любят, когда дарят общие подарки, что-то в семью. Например, предметы быта. Они хотят получить индивидуальный подарок, только для себя. Важно обращать внимание на увлечения и интересы половинки.

Что подарить ребенку?

Дарите ребенку, то что доставляет удовольствие - игрушки, и то что делает ее счастливой. Проанализируйте увлечения ребенка. Например, он любит рисовать — подарите краски, альбом и другие необходимые вещи. Если это не ваш ребенок, спросите совета у их родителей. Они точно знают.

Игрушки всегда актуальный подарок. Даже если ребенок поиграет ней один раз, вот уже получит положительные эмоции. При выборе подарка учитывайте возраст. Для детей от 3 до 5 лет можно выбрать мягкие игрушки, раскраски с любимыми героями мультика или сказки. Но надо конкретно знать, что ребенку это нравится. Не стоит мыслить стереотипами. Если мальчик, то машинка, а девочка - кукла или единорог. В таком возрасте, как дополнение к основному подарку, уместно подарить развивающие игры, головоломки, книги. От 6 до 8 лет дети очень непоседливые. Выбирайте активные игры, спортивное снаряжение и средства передвижения - ролики, велосипед, скейтборд, самокат. Также игрушки. Они уместны точно лет до 11. Выбирать подарки для детей от 9 до 15 лет сложнее. Лучше спросить чего бы они хотели, о чем мечтают. На этом этапе жизни дети проводит много времени с друзьями и меньше с родителями. Настольная игра или головоломка уместно дополнит праздник. От вас зависит как дети проведут время, "залипнут" в телефоне или несколько часов поиграют в настольную игру.

Как часто надо дарить детям подарки?

Детям следует дарить подарки, не только по праздникам, но и в обычный день, чтобы вызвать положительные эмоции. Но не рекомендуют, использовать их как метод поощрения. Радовать малышей надо часто, чтобы они чувствовали беззаботное детство. Впрочем, не каждый день. Например, идете с ребенком в магазине, а он капризничает - хочет очередную машинку. Потому зеленая есть, красная тоже, а тут еще и синяя стоит, в таком случае надо покупать все что попадет под руку. Другое дело, если ребенок собирает коллекцию машинок, тогда можно просто так купить редкую игрушку. Приучайте детей с детства, не надо зарастать большим количеством вещей.

Что подарить коллегам и руководству?

Зависит от того в каких вы отношениях. Если это близкий коллега, то должны знать его желания. Возможно он любит активный отдых, имеет любимое вино или какое-то блюда. Ориентируйтесь на предпочтения. Если вы мало знаете о коллеге, а хотите поздравить, то подарите полезную вещь. Это может быть предмет, который дополнит рабочее место. Если вы знаете, что человек долго сидит на работе, подарите настольную лампу. Также можно дарить фоторамки, вазоны, блокноты, оригинальные ручки. Учитывайте привычки и потребности. Нравится вино, приобретите электронный штопор.

Для руководства уместным подарком будет сувенирная продукция, то с логотипом компании или то, что дополнит интерьер рабочего места. Например, вазон с цветами. Даже если подарок не понравится, то за растением точно кто присмотрит. Такие подарки не выглядят вульгарно или как попытка подкупа.

Что выбрать для пожилых людей?

Дарите подарки, связанные с памятью. Для родных бабушек и дедушек важно наше внимание, это могут быть подарки сделанные своими руками. Например, в фотоальбом вклеить родственные снимки или фотографии с детства и юности. Хороший вариант - видеофильм. Можно собрать все видео, которые хранятся у родственников, друзей и объединить в одно. Это полезный презент, который подарит эмоции на долгое время. Его можно просматривать и весело проводить время с семьей. Что неуместно дарить и почему?

Существуют и традиционные запреты. В Украине не принято дарить режущие предметы - нож, ножницы. Также крестик, зеркало, пояса, пустые кошельки и часы. Впрочем, люди уже отходят от этих примет.

Руководству не стоит дарить деньги и личные вещи. Например, пижаму, белье, средства гигиены.

Заранее узнайте нет ли аллергии на цветы или сладости. Потому что может возникнуть не приятная ситуация. Вы подарили штопор, а у человека аллергия на алкоголь. Такие нелепые ситуации говорят о том, что подарок выбирали для галочки.

Можно ли дарить деньги? Когда это уместно? Как их запаковать?

Не все любят, когда им дарят деньги. Считается, что это самый простой способ подарка. Советую дарить деньги, если знаете, что человек на что-то собирает, или она сама об этом попросила. Не дарите простые купюры. Попробуйте их оригинально презентовать. Обыграйте словам, например, я дарю не деньги, а возможность. Банкноты лучше обменять на сертификат или на иностранную валюту, но и это нужно хорошо завернуть.

Кстати, в украинских банках есть услуга Подарочный депозит. Вы можете вместо скучного конверта, положить деньги на банковскую карту. Открыть депозит можно без личного подтверждения и документов лица, на которое его регистрируют. Открывайте счет не более чем на полгода, ежемесячно на нее будут "капать" проценты. Деньги можно снять в любой момент, согласно сроку действия. Рекомендую дарить карту в кошельке.

Обычно валютный подарок дарят на свадьбу, но банальными конвертами никого не удивишь. Не бойтесь рисковать. К листве денежного дерева прикрепите скотчем или прищепкой сумму денег, которую планировали дарить. Лучше разменять купюры, чтобы их было много. Это выглядит эффектно. Например, не просто положил 500 гривен, а целый символ богатства.

Также в "Нацбанка" можно приобрести неразрезанные листы банкнот номиналом одна, две, пять, десять, сто гривен. По 60 купюр на одном печатном листе. Рекомендую вставить в рамку и подарить как картину. А владелец подарка пусть уже сам думает, что с ними делать дальше - пусть висит на стене или при случае пойдет в банк, чтобы их разрезали.

Насколько обертка важный элемент подарка?

От упаковки подарка зависит 50 процентов впечатление. Обертка это первое, что видит человек. Она дает возможность несколько минут пофантазировать о том, что же находится внутри. Обертка говорит о том, насколько вы серьезно подошли к выбору подарка. Фантазируйте. Завернуть можно во что угодно. Это может быть опрятная коробка с бантиком или что-то совсем неожиданное, например, газета или мусорный пакет. Учитывайте темперамент человека. Если имеет чувство юмора - пошутите. Обертка может намекать на тему подарка или наоборот сбивать с толку. Обыграйте. Если планируете подарить украшение или что-то малого размера, возьмите большую коробку, а в ней методом матрешки, ставьте все меньше и меньше по размеру коробки. В маленькую положите подарок. Свободное пространство между слоями картона можно засыпать конфетами или дополнительными подарками. Делайте все, что приходит в голову.

Не рекомендую дарить подарки в фирменных пакетах. Например, в целлофановом с "Розетки" и других подобных. Это выглядит так, что вы бежали впопыхах на праздник и в последний момент вспомнили о подарке. Уделяйте больше времени на обертку.

Как действовать, если подарок не понравился?

Как бы то ни было, но это проявление внимания. Человек старался. Если не очень близкое лицо упустила с подарком - не стоит лицемерить и прыгать от счастья. Спокойно поблагодарите и улыбнитесь. А если родной человек не удовлетворила ваши потребности - намекните. Только делайте это корректно и осторожно. Например, муж подарил золотые серьги. Долго их выбирал, но не угадал со стилем. Спасибо, а на следующий день скажите об этом. "Очень рада, что ты подарил мне эти серьги. Мне было бы приятно носить их ежедневно, впрочем, это не мой стиль. Обменяет их на другие?"

Не молчите. Все равно человек увидит, что вы игнорируете его подарок. А носить эти серьги только потому, что они дорогие, но вам не нравятся - не стоит

В столице с 19 декабря по 14 января на Софиевской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай. Голограмма будет появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади, сообщает ТСН.