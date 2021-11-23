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вторник, 23 ноября 2021 09:41

"Дія" не собирает личную информацию - Федоров

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&quot;Дія&quot; не собирает личную информацию - Федоров
Программа только отображает информацию из реестров. Фото: "24 канал"

Приложение "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах.

Оно отображает данные из государственных реестров, сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Дом".

"Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она лишь отображает информацию, которая и так давно находится в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или загранпаспорт, вы попали в демографический реестр – и когда вы авторизуетесь в "Дії", только из того реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", - сказал он.

Федоров рассказал, что Минцифры разворачивает копию "Дії" в специальной пилотной среде без персональных данных. "Белые хакеры" со всего мира пытаются найти проблемы и уязвимости.

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Таким образом, продукт совершенствуют.

К концу 2022 года мобильный Интернет появится на всех международных дорогах Украины. Об этом заявил сегодня заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта Mintrans.

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