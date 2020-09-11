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пятница, 11 сентября 2020 11:13

Детей будут награждать премиями Президента за высокие результаты ВНО

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Детей будут награждать премиями Президента за высокие результаты ВНО
Школьники пишут ВНО Фото:glavcom

В следующем году участников ВНО которые получат высокие результаты, будут награждать премией Президента Украины.
Об этом 10 сентября во время брифинга сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Сейчас на уровне Министерства образования и науки разрабатывается нормативно-правовой документ, который позволит ежегодно устанавливать денежное вознаграждение для участников, которые будут получать по сумме своих результатов высокие оценки. Такие дети будут отмечаться премиями Президента Украины. Надеемся, что такая практика будет основана ", - сказал Бойко.
В этом году по данным УЦОКО, в Украине самый высокий результат по ВНО -200 баллов получило 455 участников.
В том числе 8 по украинскому языку и литературе, 49 - по истории Украины, 149 - по математике, 83 - по английскому языку, 3 - по географии, 44 - по биологии, 66 - по физике, 49 - по химии, 3 - по немецкому языку , 1 - из французского языка.
Больше учеников, сдали тесты на 200 баллов, в Киеве - 108, во Львовской области - 64, в Днепропетровской области - 36, в Харьковской области - 32.
200 баллов ВНО из двух тестов получили 36 человек, среди которых 27 юношей и 9 девушек.
По данным УЦОКО, 25 человек составили на 200 баллов математику и физику, 4 человека - математику и химию, 2 - математику и английский язык, 1 человек - математику и биологию, 1 человек - математику на украинский язык и литературу.
Три участника ВНО составили на 200 баллов тесты по биологии и химии.
Участников, получивших 200 баллов по трем или четырем предметам в 2020 году нет.

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Основная сессия ВНО завершилась 18 июля. По информации Украинского центра оценивания качества образования, в этом году самыми популярными предметами стали математика, история Украины, украинский язык и литература. Впрочем, в лидеры по количеству желающих проходить тестирование вырвалась и география.

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