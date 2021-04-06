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вторник, 06 апреля 2021 09:24

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

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6 апреля 1818 года немецкий изобретатель Карл Дрез продемонстрировал в Париже первое в мире двухколесное средство передвижения. Его считают прообразом современного велосипеда.

В 1817-м Карл Дрез высек из дерева лошадь на двух колесах. Для публики изделие презентовали в Мангейме летом 1817 года и в Париже в 1818-м.

Автор: wikipedia.org
  Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство
Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Деревянная конструкция имела седло и руль. Однако в устройстве не было педалей. Чтобы привести его в движение, ездок должен был отталкиваться от земли ногами. Устройство развивало скорость 14 км/ч.

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За 2 года изобретатель получил патент. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной. Этот термин используют до сих пор.

Поделка Дреза не нашла сторонников и отошла в прошлое, сохранившись частично в детском самокате.

В 1867 году Джон Хобб смастерил одноколесный велосипед, так называемый моноцикл. Над деревянным колесом диаметром более 2 м крепился стульчик, соединенный с осью колеса. Ездок вращал его с помощью рычажно-кривошипного механизма.

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Дата
06
апреля

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

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