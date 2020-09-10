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четверг, 10 сентября 2020 17:36

Что умеет Android 11? - Google выпустил новую операционную систему

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Автор: hi-tech
  Новая ОС Android 11
Новая ОС Android 11

Компания Google объявила вчера о выпуске финальной версии операционной системы Android 11. Ее уже можно установить на некоторые смартфоны.

С какими смартфонами работает?

Стабильную версию "одиннадцатки" распространили для совместных смартфонов Pixel (Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 и Pixel 4a). А также - OnePlus OnePlus 8 и 8 Pro для Северной Америки, Европы и Индии в рамках программы публичного бета-теста), Oppo X2, Reno 3, Realme X50 Pro. Xiaomi также усовершенствует Mi 10 и Mi 10 Pro до Android 11.
Компания Samsung тоже обновляет свои внутренние сервисы для обеспечения совместимости с новой операционной системой. На ее базе выпустят оболочку One UI 3.0. Анонс публичного бета-тестирования также состоится в ближайшее время.

Автор: hi-tech
  Новая ОС Android 11
Новая ОС Android 11

Как установить?

Есть два способа установить Android 11. Первый - получить обновления автоматически, когда оно станет доступным в соответствующем разделе настроек. Второй - пользователи могут установить обновления на устройство вручную, воспользовавшись стандартной программой Android Flash Tool.
Последняя версия создана, чтобы получить быстрый доступ к важной информации телефона, а именно удобное управление разговорами, подключенными устройствами, конфиденциальностью и управление электротехникой и многое другое.

Автор: hi-tech
  Новая ОС Android 11
Новая ОС Android 11

Новые опции Android 11

В Android 11 появилось 11 нововведений. Большинство из них в касаются обмена сообщениями и экономии времени при поиске нужной функции.
Например, теперь можно быстро переключиться между устройствами, на которых проигрывается музыка - скажем, колонкой и наушниками, не прерывая песню.

Разговоры в приложениях для обмена посланиями переместят в специальное место в разделе сообщений. Это позволяет легко управлять своими разговорами с одного места.
Появится функция записи видео с экрана, которая давно в оболочках сторонних производителей, меню выключения расширенные настройки приватности и безопасности, а также поддержка беспроводной режима Android Auto по умолчанию.
"Теперь вы сможете настроить разовый приложений к микрофону, камеры или информации о местонахождении. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ, оно пригласит его снова. Если вы давно не пользуетесь приложением, то наверняка не хотите, чтобы у него оставался доступ к данным. Теперь на устройствах с Android доступ автоматически сбрасывается, а вам при этом приходит соответствующее сообщение. Если решите снова запустить программу, сможете восстановить настройки в любое время ", - отметили разработчики
Также теперь все умные устройства доступны в одном разделе. Чтобы перейти к нему, следует нажать и удерживать кнопку питания. Кроме того, в Android есть длинный список специальных возможностей для людей с особыми потребностями. Android 11 теперь использует "зрительную кору на устройства, которая понимает содержимое экрана и контекст, а также генерирует пометки и точки доступа соответствующих команд, которые активизируют доступен режима". Это означает, что теперь можно легко управлять различными возможностями с помощью простых голосовых команд вместо использования кучи кнопок.

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В прошлом году вышла версия Android Q Beta 1 и Android Q Beta 2, которые были доступны только владельцам смартфонов Pixel всех поколений. Презентация "десятки" и выход третьей бета-версии состоялись в рамках ежегодной конференции для разработчиков I / O 2019 компания Google

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