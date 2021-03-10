Что покажет Apple на своей презентации фото: apple.com

23 марта компания Apple проведет свою первую презентацию этого года. О дате презентации сообщили сразу 2 заслуженных сетевых информатора.

О планах по проведению онлайн-презентации сообщили Джон Проссер и DuanRui, информирует "Факты".

Apple может представить метку-маячок AirTags, релиз которой уже несколько раз откладывали, новую линейку планшетов iPad, в том числе версии Pro и Mini, укороченные беспроводные наушники AirPods, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

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Вскоре американская компания Apple планирует также выпустить съемную батарею для iPhone. Она будет работать со смартфонами, которые поддерживают магнитную систему MagSafe.

Бесплатная система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp может перестать работать на старых iPhone. Речь идет о модели iPhone 4 i 4S.