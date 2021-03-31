Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы фото: pmg.ua

Местные органы управления образованием и образовательные учреждения уже начали подготовку к процедуре зачисления первоклассников в учебные заведения.

Заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой рассказал Gazeta.ua, как должна происходить процедура зачисления в первый класс.

Какие документы родители должны подавать для зачисления ребенка в первый класс?

Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, один из родителей до 31 мая должен подать руководителю учреждения, обслуживающего территорию проживания ребенка, заявление о зачислении.

Как подать? На электронную почту?

Лично. Необходимо написать заявление о приеме, подать копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1 / о, а также документ, подтверждающий место проживания ребенка.

А ребенок должен быть с родителями, чтобы на него посмотрели или проверили его знания?

Работники учебного заведения не могут требовать присутствия ребенка при подаче заявления о приеме или процессе жеребьевки.

Какие дети имеют право на первоочередное зачисление в первый класс?

Теперь ученики могут пойти в школы, которые расположены ближе к местам их проживания. То есть в школах, которые закреплены за этой территорией. Сейчас в Украине действует практика, которую я называю "закрепощением школьников" по месту жительства. Раньше я работал директором гимназии, которая возникла на базе школы. Для того, чтобы создать настоящую гимназию первым условием было то, что мы не будем иметь микрорайона, то есть территорию обслуживания. Мы могли действительно осуществлять конкурсный отбор и создать вот такое учебное заведение. Сейчас возникает очень интересная ситуация. Например, в Киеве есть гимназия восточных языков № 1. Это уникальное заведение. Ученики изучают фарси, китайский, японский, арабский. Эти языки не слишком распространены в Украине. Теперь эта гимназия имеет микрорайон. То есть если ребенок родился в этом микрорайоне, то он обречен учить один из этих языков. Хорошо, если у ребенка есть для этого возможности. Но, если мне нужна какая-то обычная школа, но я закреплен за этим микрорайоном, то возникает проблема. Парадоксальность ситуации заключается в том, что там действует приоритетное зачисление.

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Что это значит? Объясните

Те, кто хотят там учиться, вынуждены брать "липовые" справки, что они снимают квартиры в этом районе. Так мы открыли еще один источник коррупционных практик. Или же другой пример, когда директор гимназии в райцентре не может принимать всех детей и они вынуждены где-то делать регистрацию у бабушки, а на самом деле их подвозят в учебное заведение. Поэтому то, что мы в последние годы изменили порядок зачисления, на мой взгляд, ни к чему хорошему не привело. Я сторонник того, что в начальной школе значение имеет учитель. Например, если к учительнице записались в класс более 50-ти учеников, то это хорошая учительница. Она имеет соответствующую репутацию из поколения в поколение. Понятно, что такое количество учеников она взять не может.

Как организовать такой образовательный процесс?

Этот процесс должен быть прозрачным и демократичным. Необходимо создать электронную запись к этому учителю с письмом ожидания. Сейчас порядок зачисления требует значительных изменений. Когда мне говорят, что в Америке все происходит так же, то очень удивляюсь. В Америке даже наличие хорошей школы влияет на стоимость недвижимости в этом районе. То есть, если это богатый обеспеченный район, где люди платят солидные налоги, то там полностью функционирует хорошая школа. Там совсем другая практика. Когда мы имеем перемешанную систему, то у нас это не работает.

Кто еще имеет право на первоочередное зачисление?

На первоочередное зачисление также имеют право дети сотрудников этого учебного заведения, а также дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения. Если в школе остаются свободные места, то у директоров появляются новые проблемы. Они вынуждены пристраивать тех детей, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения.

Почему для зачисления на свободные места выбрали процедуру жеребьевки?

Это нормальная практика. Например, учебные заведения Германии имеют определенное количество мест для первоклассников. Когда же количество подготовленных детей, которые хотят попасть в учебные заведения, превышает этот показатель, то применяют процедуру жеребьевки. Из этого возникает другой вопрос, кого следует допускать к жеребьевке. Нельзя допускать всех подряд, ведь каждый имеет различные требования. Например, кому-то нужен углубленный уровень изучения предметов, а кому-то нет. Процедура жеребьевки в Украине происходит среди всех подряд. Непонятно, сможет ли ученик освоить эту программу. Это абсолютно коммунистический подход.

2020 году в Киеве сократилось количество первоклассников. Так, 1 сентября 2020 года за парты 429 заведений сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы (НУШ), а в 2019 году их было почти 33 тыс. в 430 школах. Для создания образовательного пространства НУШ приобрели одноместные парты, современную мебель, компьютерную технику с мультимедийным контентом, дидактические материалы, провели ремонт классных комнат. На это из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн. К новому учебному году отремонтировали каждый 3-й кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделили более 3 млрд грн.