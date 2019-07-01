Что чувствует человек перед смертью: ученые раскрыли тайну

Ученые раскрыли тайну смерти. Исследования показали, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания или "предсмертный опыт". Фото - Униан

Около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания или "предсмертный опыт".

К такому выводу пришли ученые из Дании, Норвегии и Германии. А результаты исследования представили в рамках 5-го конгресса Европейской академии неврологии, передает Medicalxpress.

Добровольцы из 35 стран, которых привлекли через краудсорсинг, сотрудничали с учеными. Околосмертные переживания были зафиксированы у людей, которым не угрожала опасность, хотя они были в этом уверены. Такие же ощущения были у тех, кто попадал в действительно опасную ситуацию: сердечный приступ или ДТП.

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"Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, содержал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отчужденности от своего тела или вне его (53%)", - говорится в сообщении.

Как показали некоторые предварительные исследования, это было неприятное переживание. Хотя некоторые, наоборот, чувствовали спокойствие, слышали ангелов и видели свет в конце тоннеля.

Ранее ученые из Университета Вуллонгонга пришли к выводу, что перед смертью человек почти не испытывает боли. Человека, скорее, беспокоит бессонница, усталость, проблемы с легкими. Симптомы становятся слабыми до момента смерти.