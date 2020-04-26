"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

Ущерб от компьютерного вируса "Чернобыль" составлял от $ 20 до $ 80 млн Фото: mit-net.com.ua

26 апреля 1999-го компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Вирус имел и второе название - СІН. Написал его тайваньский студент Чен Инхао в июне 1998-го. Сначала он заразил компьютеры в своем университете. В следующую неделю "Чернобыль" зарегистрировали в Австрии, Австралии, Израиле и Великобритании. Позже его следы обнаружили в нескольких других странах.

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Глобальная вирусная эпидемия началась 26 апреля после заражения нескольких американских веб-серверов, которые распространяли компьютерные игры. Как результат, в полмиллиона компьютеров уничтожилась информация на жестких дисках и повредились данные на микросхемах BIOS. Такие ПК оказались полностью неработоспособными.

По разным оценкам, ущерб от вируса составлял от $20 до $80 млн. Автор вируса еще до окончания университета публично попросил прощения у жителей Китая, компьютеры которых пострадали. Согласно тайваньских законов в тот период он ничего не нарушал и никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Компьютерный вирус "Чернобыль" работает исключительно на Windows 95/98/ME/XP. Его размер составляет около 1 КБ.