"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

 
Ексклюзивы
1/5
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 2718
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 450
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 684
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4032
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1260
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3339
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3168
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 468
Сексизм и объективация: от чего до сих пор не излечилось украинское общество
Сексизм и объективация: от чего до сих пор не излечилось украинское общество
Просмотров: 243
Почему Зеленский не уволил Ермака
Почему Зеленский не уволил Ермака
1 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
3
3
14
20
9
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Видео
Все видео
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали искусственного человека проекта Neon
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Показали, как выглядел бы Windows с дизайном в стиле Apple
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Появился трейлер новой Half-Life от Valve
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
1 Просмотров: 1098
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8883
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3933
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5769
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 апреля 2020
Просмотров: 405
Тридцять три "якби" України
Великодні тижні спонукають до роздумів про шлях і долю, про жертовність та її межі. Де неминучість, а де вибір? Коли слід опиратися, а коли – ...
воскресенье, 26 апреля 2020 12:49

"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

  Комментировать
&quot;Чернобыль&quot; повредил сотни тысяч компьютеров
Ущерб от компьютерного вируса "Чернобыль" составлял от $ 20 до $ 80 млн Фото: mit-net.com.ua

26 апреля 1999-го компьютерный вирус "Чернобыль" повредил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Вирус имел и второе название - СІН. Написал его тайваньский студент Чен Инхао в июне 1998-го. Сначала он заразил компьютеры в своем университете. В следующую неделю "Чернобыль" зарегистрировали в Австрии, Австралии, Израиле и Великобритании. Позже его следы обнаружили в нескольких других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Интернете произошел крупнейший в истории сбой

Глобальная вирусная эпидемия началась 26 апреля после заражения нескольких американских веб-серверов, которые распространяли компьютерные игры. Как результат, в полмиллиона компьютеров уничтожилась информация на жестких дисках и повредились данные на микросхемах BIOS. Такие ПК оказались полностью неработоспособными.

По разным оценкам, ущерб от вируса составлял от $20 до $80 млн. Автор вируса еще до окончания университета публично попросил прощения у жителей Китая, компьютеры которых пострадали. Согласно тайваньских законов в тот период он ничего не нарушал и никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Компьютерный вирус "Чернобыль" работает исключительно на Windows 95/98/ME/XP. Его размер составляет около 1 КБ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 40870
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 13212
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 11376
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 9072
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 8343
Програмы
В разгар пандемии Instagram вводит маркировку умерших пользователей
В разгар пандемии Instagram вводит маркировку умерших пользователей Просмотров: 369
"И борщ, может, русский?": геймдизайнер раскритиковал книгу о видеоиграх
"И борщ, может, русский?": геймдизайнер раскритиковал книгу о видеоиграх Просмотров: 1701
Instagram запустил полезную во время карантина функцию
Instagram запустил полезную во время карантина функцию Просмотров: 216
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
5
 Просмотров: 3168
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Зеленский увидел потенциал в Саакашвили, его фракция - нет
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
2
Арахамия отреагировал на угрозы Грузии
1
Ох, что же будет дальше? Надя Дорофеева призналась в депрессивных днях на карантине
1
Топ-чиновник режима Януковича претендует на должность в правительстве
Голосов: 1891
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua