Человеческое тело может заменить аккумуляторы

Фото: Yan Sun, University of Colorado Boulder

Разработали устройство, преобразующее человеческое тело на биологический аккумулятор.

Эластичный прибор имеет форму кольца и использует естественное тепло тела, чтобы превратить внутреннюю температуру в электричество.

Во время исследований в Университете Колорадо генерируют лишь около 1 V энергии с каждого квадратного сантиметра кожи, пишет Daily Mail.

Команда надеется, что технология эволюционирует к размеру спортивного браслета, который сможет производить около 5 V электричества. Это позволит заряжать другую переносную технику на ходу.

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"Наше термоэлектрическое устройство уникально, потому что его можно носить, и оно обеспечивает постоянную мощность", - говорит Цзянлян Сяо, старший автор нового исследования.

Конечный продукт - нечто среднее между пластиковым браслетом и миниатюрной материнской платой компьютера.

Хотя дизайн еще надо доработать, разработчики говорят, что устройства могут появиться на рынке через 5-10 лет.

Разработали мозговые импланты, которые могут управлять человеком. Изобретение работает на беспроводной зарядке и может вылечить от депрессии.