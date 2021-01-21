Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 585
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1251
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 324
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2322
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 495
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 765
Фото
Все фото
11
7
8
5
6
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Видео
Все видео
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля
SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Космический корабль Маска взорвался на испытаниях
Космический корабль Маска взорвался на испытаниях
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 324
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 162
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3861
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 225
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 12:56

Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

  Комментировать
Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola
"Наутилус". Фото: Navsource.org

В этот день 1952 года в США спустили на воду первую подводную лодку с атомным реактором "Наутилус". Это сделали в рамках кодового плана "Манхэттенский проект".

Саму программу строительства ядерных энергетических установок американцы позаимствовали у Третьего Рейха. Планировали создать 3 вида подводных лодок: малые учебные подводные лодки, средние лодки-истребители и большие ракетные корабли для оснащения ракетами с ядерными боеголовками.

Строить "Наутилус" начали 14 июня 1952 года, процесс официально открыл президент США Гарри Трумэн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась первая неоновая вывеска

"Наутилус" имел конструкцию, аналогичную немецких подводных лодок типа XXVI за исключением рубки. У него был округлый нос и форма корпуса, корма имела 2 винта. Большой диаметр лодки - 8,5 м - обеспечивал большое пространство внутри. Большая часть корпуса имела 3 этажа. Корпус - двойной, реакторный отсек был продлен до легкого корпуса. Это обеспечивало дополнительный способ охлаждения реактора.

В носу лодка имела торпедный отсек с 6 торпедными аппаратами и 26 торпедами и большой пассивный гидролокатор BQR-4A в нижней части, и активный гидролокатор AN/SQS-4 в верхней.


Служить на "Наутилусе" должны были 12 офицеров и 90 других членов экипажа. Для них значительно улучшили условия проживания. Лодку оснастили оборудованием для изготовления мороженого, разлива Coca-Cola и музыкальной системой.

В этот день 1790 года создали первую в мире гильотину.

Это устройство для отрезания головы, применяли его для смертной казни. Популярность приобрело во время Французской революции. Тогда под его лезвием погибли более 15 тыс. человек.

Считают, что гильотину сконструировал доктор Гильотен, однако это утверждение оказалось ошибочным. Поскольку устройство для смертной казни был задолго до рождения Гильотена. Он лишь предложил применять его массово.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 36264
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 23193
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 11196
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 8595
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 8109
Технологии
Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет
Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет
 Просмотров: 252
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают"
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают" Просмотров: 630
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России Просмотров: 270
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой Просмотров: 378
Появилась первая неоновая вывеска
Появилась первая неоновая вывеска
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 1040
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть