Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

"Наутилус". Фото: Navsource.org

В этот день 1952 года в США спустили на воду первую подводную лодку с атомным реактором "Наутилус". Это сделали в рамках кодового плана "Манхэттенский проект".

Саму программу строительства ядерных энергетических установок американцы позаимствовали у Третьего Рейха. Планировали создать 3 вида подводных лодок: малые учебные подводные лодки, средние лодки-истребители и большие ракетные корабли для оснащения ракетами с ядерными боеголовками.

Строить "Наутилус" начали 14 июня 1952 года, процесс официально открыл президент США Гарри Трумэн.

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"Наутилус" имел конструкцию, аналогичную немецких подводных лодок типа XXVI за исключением рубки. У него был округлый нос и форма корпуса, корма имела 2 винта. Большой диаметр лодки - 8,5 м - обеспечивал большое пространство внутри. Большая часть корпуса имела 3 этажа. Корпус - двойной, реакторный отсек был продлен до легкого корпуса. Это обеспечивало дополнительный способ охлаждения реактора.

В носу лодка имела торпедный отсек с 6 торпедными аппаратами и 26 торпедами и большой пассивный гидролокатор BQR-4A в нижней части, и активный гидролокатор AN/SQS-4 в верхней.



Служить на "Наутилусе" должны были 12 офицеров и 90 других членов экипажа. Для них значительно улучшили условия проживания. Лодку оснастили оборудованием для изготовления мороженого, разлива Coca-Cola и музыкальной системой.

В этот день 1790 года создали первую в мире гильотину. Это устройство для отрезания головы, применяли его для смертной казни. Популярность приобрело во время Французской революции. Тогда под его лезвием погибли более 15 тыс. человек. Считают, что гильотину сконструировал доктор Гильотен, однако это утверждение оказалось ошибочным. Поскольку устройство для смертной казни был задолго до рождения Гильотена. Он лишь предложил применять его массово.