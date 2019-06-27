Астрономы наткнулись на аномальный космический свет

Космическое свет обладает энергией более 100 трлн электрон-вольт. Фото: phys

Ученые зафиксировали в космосе странную долю света - аномальные фотоны с высокой энергией в истории наблюдений.

Они прилетели из Крабовидной туманности, что стала частью космических лучей, пишет phys.

Во время работы обнаружили 24 ливни, которые были инициированных этими фотонами, с энергией более 100 трлн электрон-вольт.

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Что касается Крабовидной туманности, то это остатки сверхновой, вспыхнувшей в 1054 году нашей эры. Объект расположен в рукаве Персея за 6,5 тыс. световых лет от Земли.

Фото туманности в созвездии "Карина" южного полушария опубликовали американские астрономы. Изображение сделали с орбитального телескопа Hubble. Скопление светил назвали звездным фейерверком.