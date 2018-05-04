Астроном создал музыку космоса и выставил в сети

Астроном Марк Хейер превратил информацию о движении межзвездного газа на музыку. Фото: espreso.tv

Астроном Марк Хейер превратил информацию о движении межзвездного газа на музыку, где каждый тип вещества приравнял к музыкальному инструменту.

С помощью специальной программы, которая может сочинять музыку, используя алгоритмы, он стал экспериментировать со способами хранения информации о межзвездном пространстве, сообщили в университете Массачусетса в Амхерсте, пишет espreso.tv.

Для обработки он взял данные, которые последние 20 лет собирали различные радиотелескопы. Хейер настроил музыкальные характеристики в соответствии со свойствами газовых облаков - высота звука в композиции и продолжительность зависит от скорости межзвездного газа.

Звуки ксилофона и фортепиано означают, что в этом месте зашифрована информация о молекулярном газ, саксофон ведет партию ионизированного газа, акустическая бас-гитара - атомарного.

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По словам Хейер, он никак не адаптировал звуки под человеческий вкус, поэтому был очень удивлен, когда результат оказался похожим на обычную музыку.

Галактика Млечный Путь каждую секунду расширяется на 500 м. Причина - формирование новых звезд в его окрестностях. Границы Млечного Пути расширяются на 15 млрд км в год. Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой.