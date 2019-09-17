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среда, 18 сентября 2019 07:25

Астроном из Крыма открыл межзвездную комету

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Астроном из Крыма открыл межзвездную комету
Межзвездную комету открыл астроном из оккупированного Крыма Фото: OrbitalSimulator.com

Межзвездная комета C/2019 Q4, вероятно, близка по составу кометам с Солнечной системы.

Астроном-любитель из оккупированного Крыма Геннадий Борисов с помощью собранного им телескопа открыл межзвездную комету, сообщает Business Insider.

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"Кометы в других планетных системах могут быть похожими на кометы в нашей системе. Они могут образоваться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет из облака Оорта в нашей системе", - сказал астроном из Института астрофизики на Канарах Хавьера Ликандро.

Из-за того, что межзвездная комета только подлетает к Солнцу, астрономы смогут около года ее изучать.

Облако Оорта - наиболее отдаленное скопление небесных тел в Солнечной системе.

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