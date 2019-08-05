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понедельник, 05 августа 2019 11:56

Астероид величиной с небоскреб приближается к Земле

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Астероид величиной с небоскреб приближается к Земле
Астероид размером с Эмпайр Стейт Билдинг летит к Земле Фото: znaj.ua

10 августа астероид 2006 QQ23 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 8 млн км.

Ученые заявляют, что астероид с Землей разминется, сообщает CNN.

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Небесное тело имеет 569 м. Для сравнения, самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа составляет 828 м, а Нью-йоркский Эмпайр-Стейт-Билдинг имеет 381 м.

"Каждый год около 6 космических объектов размером с Астероид 2006 QQ23 проходят мимо Земли, что делает этот близкий подход привычным явлением", - говорят специалисты из Управления координации планетарной обороны NASA Линдли Джонсон и Келли Фаст.

Вокруг Солнца вращается около 900 астероидов, больших по размеру, чем 2006 QQ23. Чем астероид меньше, тем чаще он приближается к Земле.

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Дата
05
августа

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