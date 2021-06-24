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четверг, 24 июня 2021 15:39

Артмузей под небом - на ВДНХ выставили работы украинских художников
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На ВДНХ покажут лучшие арт-работы
Фото: предоставлено ВДНХ
На ВДНХ покажут лучшие арт-работы
На ВДНХ покажут лучшие арт-работы

В Киеве под открытым небом организуют территорию современного искусства, покажут новые работы художников. Такая экспозиция будет проходить на территории ВДНХ в рамках проекта "Лето на ВДНХ". Можно будет увидеть работы Жанны Кадыровой, Ксении Гнилицкой, Саши Долгого и других художников.

Проект "Лето на ВДНХ" стартовал в мае и продлится до середины осени.

"Культура — это основа человечества как социального явления. Именно поэтому мы превращаем ВДНГ в культурно-просветительский парк, где введение творческих направлений — неотъемлемая часть развития комплекса", — комментирует генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

В летние месяцы на ВДНГ состоится серия художественных инициатив, в которых художники и художницы будут рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Экспоцентра. Следуя тенденции сохранения культурного наследия, они критически осмыслят период создания ВДНГ, актуализируют модернистскую эстетику комплекса и подчеркнут ее ценность. Работы станут вдохновением для всех резидентов и гостей Экспоцентра и обратят их внимание, не только на развлекательные зоны, а и на общий архитектурный ансамбль комплекса.

Участниками Выставки стали украинские художники, которые в предыдущие годы в своих творческих практиках вдохновлялись эстетикой ВДНГ, — это Жанна Кадырова и Ксения Гнилицкая. Их работы будут временно экспонироваться на территории Экспоцентра. Так, например, проект "Реканонизация" 2017 года Жанны Кадыровой можно будет увидеть на входной группе павильона №2, а внутри оранжереи, где сейчас завершается реконструкция, — разместят "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов", работу 2019 года Ксении Гнилицкой.

В то же время 12 художников, среди которых Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Ксения Гнилицкая, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова, создали тематические арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде и фонтане. Работы разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс.

В начале июня также начался длительный проект "Питомник каштанов Саши Долгого". В прошлом году художник собрал в Киеве и прорастил около сотни каштанов. А уже в этом месяце высадил ростки деревьев на территории ВДНГ. Когда каштаны окрепнут — их пересадят на улицы Киева. Проект начнет реализовывать ряд экоинициатив, запланированных на территории Экспоцентра.

В целом художественные работы будут появляться на ВДНГ постепенно, продолжая и дополняя друг друга.

Куратором нового сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы "ДЕ НЕ ДЕ" Евгения Моляр. Идея проекта и визуальная концепция разработаны совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

"Мы хотим, чтобы ВДНГ вдохновлял на размышления о ценностях, о прошлом, настоящем и будущем, о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение — наша общая ответственность перед будущими поколениями", — отмечает Евгения Моляр.

В течение теплого сезона в Пикник Саду ВДНГ также будет работать Шатер вдохновения. Там будут проходить культурные события — концерты, литературные чтения и лекции.

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