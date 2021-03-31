Арестовали мошенников, которые создавали чит-коды для Call of Duty

Роскошные спортивные авто среди активов, конфискованных китайской полицией / Weibo

Китайская полиция раскрыла то, что, по их словам, является крупнейшей в мире компанией мошенничества в видеоиграх, которая принесла $76 млн по продаже чит-кодов клиентам.

Мошенники из группы Chicken Drumstick предлагали чит-коды для различных игр, включая популярные Call of Duty и Overwatch. Об этом пишет BBC.

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Игроки платили абонентскую плату от $10 в день до $200 в месяц за доступ к специально разработанных чит-кодов. Полиция арестовала 10 человек и конфисковала у мошенников множество дорогостоящих активов. В частности, роскошные спортивные автомобили.

Правоохранители арестовали активов на сумму около $46 млн. Они назвали группу крупнейшей в мире мошеннической сетью через огромные суммы денег, благодаря которым мошенническая организация получила около $76 млн дохода.

Группу арестовали недалеко от Шанхая. Она сотрудничала с технологическим гигантом Tencent. Игровые компании стали жестче относиться к чит-кодов в последние годы с появлением онлайн-турниров, в которых игроки могут выиграть миллионы долларов.

По данным Tencent, в 2020-м оборот китайской индустрии мошенничества в видеоиграх был примерно $300 млн.