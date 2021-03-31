Арестовали мошенников, которые создавали чит-коды для Call of Duty

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 261
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 360
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 243
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 405
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 504
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 882
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 261
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
3
3
14
20
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 549
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 342
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 162
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 504
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 873
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 20:34

Арестовали мошенников, которые создавали чит-коды для Call of Duty

  Комментировать
Арестовали мошенников, которые создавали чит-коды для Call of Duty
Роскошные спортивные авто среди активов, конфискованных китайской полицией / Weibo

Китайская полиция раскрыла то, что, по их словам, является крупнейшей в мире компанией мошенничества в видеоиграх, которая принесла $76 млн по продаже чит-кодов клиентам.

Мошенники из группы Chicken Drumstick предлагали чит-коды для различных игр, включая популярные Call of Duty и Overwatch. Об этом пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров

Игроки платили абонентскую плату от $10 в день до $200 в месяц за доступ к специально разработанных чит-кодов. Полиция арестовала 10 человек и конфисковала у мошенников множество дорогостоящих активов. В частности, роскошные спортивные автомобили.

Правоохранители арестовали активов на сумму около $46 млн. Они назвали группу крупнейшей в мире мошеннической сетью через огромные суммы денег, благодаря которым мошенническая организация получила около $76 млн дохода.

Группу арестовали недалеко от Шанхая. Она сотрудничала с технологическим гигантом Tencent. Игровые компании стали жестче относиться к чит-кодов в последние годы с появлением онлайн-турниров, в которых игроки могут выиграть миллионы долларов.

По данным Tencent, в 2020-м оборот китайской индустрии мошенничества в видеоиграх был примерно $300 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали мошенников, которые создавали чит-коды для Call of Duty». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Создали первый замок-молнию

"Не убивайте нас": привезли 11 мобильных клиник

Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем

Ньютон страдал от буллінга

Под капотом 35 "лошадей" - создали первый автомобиль Mercedes

Составителей правописания начали преследовать

Байден назвал аэропорт "страной третьего мира"

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 12825
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 10747
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8766
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6192
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4140
Програмы
В приложении "Дія" появится новый функционал
В приложении "Дія" появится новый функционал Просмотров: 558
В Instagram появится новая функция
В Instagram появится новая функция Просмотров: 180
Основатель Twitter продал первый твит за рекордную сумму
Основатель Twitter продал первый твит за рекордную сумму Просмотров: 144
В работе соцсетей произошел сбой
В работе соцсетей произошел сбой Просмотров: 405
Для детей создадут отдельную версию Instagram
Для детей создадут отдельную версию Instagram Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 314
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть