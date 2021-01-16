Apple тестирует новую технологию для будущих iPhone

iPhone Apple получит новую систему охлаждения. Фото: Технофан

iPhone от компании Apple получит новую систему охлаждения.

Особенностью новых смартфонов станет высокая эффективность за счет использования испарительной камеры, пишет Apple Insider.

"Революция" технологии в том, что внутри специальной тепловой колбы вода, которая превращает ее в пар под воздействием тепла от электронных компонентов смартфона. После перехода пара в участки с менее низким давлением и его распределения испарительной камерой будет происходить охлаждение пластины, контактирующей с чипом. Такой эффект позволит отвести лишнее тепло без дополнительных энергозатрат.

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Сейчас Apple активно тестирует эту технологию, которая появится в будущих iPhone. Однако, это вряд ли будет реализовано на устройствах в 2021 году.

Ранее Apple представила новую линейку iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.