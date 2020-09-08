Apple собирается выпустить новый доступный смартфон

В конце года следует ожидать новый iPhone. Фото: pixabay

Новый доступный смартфон планирует выпустить компания Apple в 2021 году.

В последнем квартале 2020 года и в первой четверти 2021 года в официальном магазине Apple представят пять смартфонов, об этом сообщает инсайдер Komiya в Twitter.

Это будут iPhone SE, XR, 11 и новые модели iPhone 12 и 12 Pro. Начиная со второго квартала 2021 ассортимент устройств изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple рекордно обвалилась в цене

Инсайдер убежден, что XR снимут с производства и продажи, а вместо него компания добавит iPhone 12s. Также блогер считает, что преемника популярной модели представят в первом квартале года и он станет компромиссным смартфоном, рассчитанным на широкий круг пользователей.

Новые смартфоны Apple будут иметь 2 разных модуля 5G. В записке для инвесторов об этом рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко. Считает, что компания оснастит новые iPhone поддержкой 2 стандартов 5G - высокочастотного диапазона mmWave и низкочастотного диапазона sub-6 ГГц.