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вторник, 01 сентября 2020 18:26

Новые смартфоны Apple будут иметь различные модули 5G - инсайдер

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Новые смартфоны Apple будут иметь различные модули 5G - инсайдер
Сообщили о производстве смартфонов. Фото: pexels.com

Новые смартфоны Apple будут иметь 2 разных модуля 5G.

В записке для инвесторов об этом рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко, сообщает издание Appleinsider.

Считает, что компания оснастит новые iPhone поддержкой 2 стандартов 5G - высокочастотного диапазона mmWave и низкочастотного диапазона sub-6 ГГц.

Неизвестно, какие именно смартфоны получат поддержку различных стандартов. Журналисты считают, что более продвинутый стандарт mmWave будет прежде всего использоваться в топовых версиях iPhone 12-моделях Pro и Pro Max.

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Рассекречена информация свидетельствует, что Apple поставит от 4 до 6 млн смартфонов с mmWave в 2020 году. В 2021 году их количество увеличится до 25-35 млн.

"Мы считаем, что из-за пандемии Covid-19 глобальных базовых станций миллиметрового диапазона 5G будет меньше, чем ожидалось", - отметил Мин-Чи Ко.

На рынке компонентов для смартфонов с поддержкой связи пятого поколения сейчас дефицит. Ожидается повышенная нагрузка на партнеров Apple. Среди них компания Luxshare и ее дочернее подразделение Yuan.

Украинское приложение Reface опередило популярные TikTok и Netflix, и заняло первое место в американском AppStore.

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