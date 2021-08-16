Apple представит бюджетный MacBook: чем он удивит

Уже можно строить планы на следующее лето – например, купить новый бюджетный MacBook Air. Корпорация Apple уже анонсировала его выход и обещает, что ноутбук будет удивлять – дизайном и возможностями.

Яркий дизайн и тонкий корпус

Ожидается, что новинка выйдет в новых сочных цветах – тех же, в которых можно купить iMac 2021 года: ярко-розовым, желто-канареечном, пурпурном, голубом. От серого цвета производитель с большой вероятностью откажется, но золотистый может остаться.

Корпус станет тоньше и будет плоским, как в последней линейке моноблоков 2021 года. За счет этого компьютер станет намного легче. Также компания приступила к разработке новых механизмов открытия/закрытия, и уже в MacBook Air 2022 года могут быть новые петли.

Обновления "начинки"

В ноутбуке не будет классического экрана с IPS-матрицей – вместо нее появится miniLED-панель, с которой изображение будет более сочным и ярким. Работать девайс будет на основе обновленного фирменного чипсета М1, который получит новое название - М1Х. Система питания также кардинально поменяется – вместо проводного зарядного устройства будет бесконтактная MagSafe, успешно опробованная в iPhone 12. С ней повысится автономность работы.

Инсайдеры сообщают, что чипсеты уже в этом поколении перейдут на тринанометровые матрицы, и это очень значительный шаг вперед. До этого корпорация первой в мире выпустила пятинанометровый процессор, который при меньших размерах обеспечил невероятную производительность и быстродействия. В тринанометровом они станут еще выше.

За сколько можно будет купить macbook бюджетной линейки?

Пока с ценой корпорация не определилась, но предварительно будут остановлены продажи макбук эйр 2020 года, а новинка будет стоить те же 999 долларов. Другие инсайдеры предполагают, что нынешняя линейка может немного подешеветь, но останется в магазинах.

Сразу после презентации новинка появится в Украине. Первым ее получит официальный интернет-магазин Apple – здесь вы сможете заказать ноутбук на выгодных условиях с доставкой.