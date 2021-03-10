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среда, 10 марта 2021 12:12

Apple i Google не попали в список самых инновационных компаний

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Apple i Google не попали в список самых инновационных компаний
Apple i Google не попали в список самых инновационных компаний фото: wylsa.com

Издание Fast Company обнародовало список 50 самых инновационных компаний на 2021 год.

На вершине - те, кто сумел пережить и вырасти во время сложного 2020 года, сообщает Ain.

Первая десятка инновационных компаний выглядит следующим образом:

1. Moderna - биотехнологическая компания, которая разрабатывает вакцины и лекарства. Она разработала вакцину от коронавируса, которую удобно транспортировать.

2. Pfizer в партнерстве с BioNTech - одна из крупнейших в мире фармакологических компаний. Создала первую в мире вакцину от коронавируса.

3. Shopify - сервис для запуска интернет-магазинов.

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4. SpaceX - космическая компания, которая недавно стала поставщиком услуг через дочернее предприятие Starlink.

5. SpringHill Company - компания, которая базируется на производстве фильмов и сериалов. Один из ее основателей - баскетболист Леброн Джеймс.

6. Epic Games - разработчик мобильных игр. Одна из самых известных - Fortnite.

7. Netflix - крупнейший в мире сервис стриминга, имеет более 200 млн подписчиков.

8. Tock - сервис для организации доставки и самовывоза ресторанам.

9. Microsoft - софт и техника, одна из крупнейших компаний мира по капитализации $1,7 трлн.

10. Graphika - исследовательская компания.

В список из 50 самых инновационных компаний мира не попали Apple, Google, Amazon и Facebook. Однако в перечне есть Snap, Asana, Farfetch.

Бесплатная система мгновенного обмена сообщениями WhatsApp может перестать работать на старых iPhone. Речь идет о модели iPhone 4 i 4S.

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