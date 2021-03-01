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понедельник, 01 марта 2021 10:43

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

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Apple Computer анонсировала выход нового устройства
Apple Computer анонсировала выход нового устройства фото: forbes.com

1 марта 1988 года компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в компьютерах Apple II и Macintosh.

Основную работу по оцифровке оптического диска выполняли японский инженер-едлектрик Тошидата Дой и нидерландский ученый Кес Шуамер Имминк в течение 1979-1980 годов. Они работали в рабочей группе для Sony и Phillips.

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CD-ROM является разновидностью компакт-дисков с данными, доступными только для чтения. Сначала такой тип дисков использовали только для хранения музыки, но впоследствии его доработали для хранения других цифровых данных.

В течение 1990-х CD-ROM широко использовали для распространения программного обеспечения, данных для компьютеров и игровых консолей 5-го поколения.

Новая популярная соцсеть Clubhouse, которая доступна только для пользователей iOS от Apple, наняла разработчика программного обеспечения для Android.

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Дата
01
марта

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

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