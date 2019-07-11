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четверг, 11 июля 2019 07:32

Японский зонд второй раз приземлился на удаленный астероид

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Японский зонд второй раз приземлился на удаленный астероид
Ученые надеются найти следы воды на Рюгу. Фото: jaxa.jp

Японский зонд "Хаябуса-2" ( "Сокол-2") сделал вторую посадку на удаленный астероид Рюгу. Он находится в 280 млн км от Земли.

Приземления заняло всего несколько секунд. Аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос, сообщают в агентстве аэрокосмических исследований.

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Подтвердить успех операции в JAXA смогут позже. Сигнал от "Хаябуса-2" достигает Земли примерно за 14 мин. Кроме того, необходимо проанализировать полученные данные.

Рюгу станет вторым астероидом, образцы почвы которого попадут на Землю. Ученые надеются найти следы воды и органических веществ. В конце этого года зонд отправится обратно. Этот астероид расположен между Землей и Марсом, его диаметр всего 900 м.

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